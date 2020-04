El miércoles, Lanzano y Ferrara capacitarán por videoconferencia

Cuando la selección argentina de hockey pista dio la lista oficial de los deportistas, estalló la pandemia. Jugadores de Santa Cruz quedaron en el grupo que iría a Lancaster, al igual que Sergio Saade que quedó convocado para integrar el cuerpo técnico. El miércoles recibirán una capacitación por redes sociales.

El proceso de preselección para los equipos mayores masculino y femenino que vestirán la camiseta argentina finalizó en febrero. La expectativa creció en Santa Cruz al contar con varios deportistas en el grupo selecto. Finalmente quedaron 5 varones: de Pico Truncado Alan Frías y Maximiliano Valdez, Alfredo Sosa y Maximiliano Paz Oroño de El Chaltén y Nehuen Ayala de El Calafate fueron los elegidos, al igual que Sergio Saade, del club El Chaltén, que también fue convocado desde un primer momento para colaborar con los entrenamientos y será finalmente uno de los integrantes de la delegación.

Con el compromiso a la espera, Fernando Ferrara y Massimo Lanzano no perdieron contacto con los jugadores, pues necesitan mantener al grupo conectado.

Situación en El Chaltén

“Algunos entrenan en sus casas, como el caso de Naranjo, Paz Oroño, Ramírez, me consta, el resto no lo sé”, aseguró a La Opinión Austral Sergio Saade. “Acá en el pueblo somos bastantes respetuosos, también hay como un pensamiento oculto como que decimos que como todavía no hubo casos, la única entrada al pueblo está cerrada, podríamos poder empezar nuestras actividades en el gimnasio normalmente, pero no”.

En lo que a él particularmente respecta, se encuentra cumpliendo con la cuarentena, comunicado con sus alumnos a través de las redes sociales, compartiendo este momento con su hijo Gaspar: “La pasamos dentro de casa y nos vemos con mi vecino que tiene un hijo de la edad del mío y prácticamente cumplimos con los requerimientos las dos familias juntas”.

Videoconferencias y capacitaciones programadas

Consultado sobre el contacto con los técnicos de la selección argentina, la respuesta fue: “Están programadas unas videoconferencias y capacitaciones para la semana que viene. En la Asociación Santacruceña hay más de 18 inscriptos. La capacitación es gratuita, me pasan un link y yo lo paso a todos los interesados. Nos vamos a conectar el miércoles a las 19:30 con Massimo Lanzano y Fernando Ferrara que nos van a bajar algunos temas del hockey pista para que al menos virtualmente sigamos capacitándonos”.

Finalmente, comentó: “Esperamos que la curva siga aplanada, que empiece a bajar, siempre haciendo caso a las recomendaciones de los que saben, empezar a salir un poco y volver a la rutina que es muy dinámica, ya que cuando no es con una es con otra categoría con la que vamos trabajando. Con mucha paciencia, pasando la cuarentena tratando de no engordar tanto”.

(Fuente: LOA.)

