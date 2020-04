Municipio de Río Gallegos controlará precios en comercios

Es a raíz de una disposición del Gobierno Nacional. Buscan acabar con la especulación del mercado y el perjuicio hacia el comprador. Los vecinos en la capital denunciaron reiteradas subas indiscriminadas en valores.

El presidente, Alberto Fernández, reforzará el control de precios a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que le delegará la potestad de aplicar la Ley de Defensa de la Competencia a los municipios debido al coronavirus. De esta manera, éstos podrán penalizar a quienes no cumplan, facultad que hasta hoy no tenían. La intención del Ejecutivo Nacional es que, de esta forma, sea más eficaz el control de las subas de precios de los alimentos en los pequeños comercios durante la emergencia por el coronavirus.

A partir del decreto, desde el Municipio señalaron que comenzarán a tener injerencia en el control de los precios e los comercios de al capital santañacruceña, comenzando a aplicar así un mayor cuidado hacia el comprador. Desde la Comuna de Río Gallegos señalaron que comenzarán rápidamente a realizar los controles, ya que anteriormente no podían hacerlo formalmente.

Comentarios

comentarios