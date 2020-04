Anses informó que si cobrás la Asignación «ya tenes depositado el subsidio de 10.000»

Muchas personas que ingresaron esta mañana a chequear si les correspondía cobrar el bono de 10.000 pesos dispuesto por el Gobierno nacional para paliar el golpe al bolsillo de los más necesitados que significó la cuarentena obligatoria se encontraron con una grata sorpresa:

Si cobras asignación por hijo o embarazo ya tenes depositado el subsidio de 10.000 en tu banco habitual

Ese mensaje pudieron leer luego de colocar su DNI en la web oficial de Anses para consultar si te corresponde o no el Ingreso Familiar de Emergencia.

¿Dónde cobro los $ 10.000?

En el caso de las Asignación Universal por Hijos (AUH) y Asignación por Embarazo, las mismas van a cobrar en sus cuentas habituales.

Los documentos terminados en 0,1,2 y 3 ya tienen depositado los $ 10.000 en su cuenta bancaria desde el viernes 3 de abril.

En el caso de los monotributistas en las cuentas correspondientes al CBU cargado en el proceso de presinscripción.

En cuanto a los trabajadores informales, aún se esperan datos relacionados a la forma de cobro pero no se descarta la entrega de un código para que puedan retirar dinero desde un cajero automático de la red link.

IMPORTANTE: La ANSES habilitará la posibilidad de cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a través de 3 billeteras electrónicas:

Mercado Pago



PIM

Plus Pagos

¿Cuándo van a pagar el bono?

Durante la primera semana van a cobrar la Asignación Universal por Hijo y Embarazo.

Durante la tercera y cuarta semana, se le depositaría a monotributistas. En primer lugar van a cobrar los de la categoría A y luego los de la B.

Página colapsada

En la madrugada del lunes la página estuvo saturada pero luego se pudo acceder sin problemas. Es que se anotaron más de 11 millones de argentinos para recibir los 10.000 pesos a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Otra posibilidad es que aparezca el mensaje que dice «el número de dni ya fue utilizado».

No hay que preocuparse. Significa que deberás intentar más tarde porque aun no se actualiza la base de datos o que todavía no estás seleccionado.

Mientras tanto se mantiene el cronograma de consulta online en la web oficial Anses según la terminación del DNI

El ingreso a la plataforma deberá respetar el cronograma según DNI:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 6 de abril

DNI terminados en 2 y 3: martes 7 de abril

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 8 de abril

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de abril

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de abril

Comentarios

comentarios