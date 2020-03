Pearl Jam presentó su nuevo disco con imagenes de El Chalten

Esta banda de rock and roll norteamericana, sacó un nuevo álbum el viernes pasado donde el tema “Who Ever Said” tiene todas imágenes de la villa cordillerana y sus alrededores. El disco se llama Gigaton. MIRA EL VIDEO

El viernes pasado la banda de rock Pear Jam de Estados Unidos, sacó un nuevo disco después de siete años de no hacerlo para sus fanáticos del mundo.

En la presentación está el tema “Who Ever Said” (Quien dijo), que es el tema número 1 del nuevo álbum y donde todas las imágenes son de El Chalten como eje principal. «Who Ever Said», funciona como un mantra de esperanza: «La persona que dijo que todo estaba dicho sacrificó la satisfacción», dice el cantante de la banda Vedder.

Pearl Jam es un grupo de rock and roll formado en Seattle, Estados Unidos, en el año 1990, con integrantes de las bandas Mother Love Bone y Temple of the Dog.

En este álbum denominado “Gigaton”, el primer disco de Pearl Jam durante la presidencia de Trump, el grupo mezcla la angustia deprimente de «Jeremy» y «Alive» con suavidad e incluso atisbos de esperanza. Si bien Trump no es el único foco del disco, Vedder le otorga mucho espacio al presidente («una tragedia de errores», en palabras de EdVed).

En su primer disco desde 2013, hay una gran atención por los detalles sonoros y emocionales, por los juegos de luces y sombras musicales, lo cual refleja su largo período de gestación. El disco está organizado con los temas más rockeros al principio y las canciones más meditativas hacia el final, como si el grupo estuviera exhalando. Así, Gigaton es un documento que prueba que la profunda insatisfacción de Pearl Jam sigue brillando como siempre, dice Kory Grow para Rolling Stone.

