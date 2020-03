Se suspendió la actividad petrolera en la provincia

El Secretario General del Sindicato Petrolero envió un mensaje a sus afiliados anunciando la paralización de casi la totalidad de las operaciones de Santa Cruz, e hizo extensivo un pedido de “solidaridad y responsabilidad” para evitar la propagación del coronavirus en la región. “Es una dificultad que tenemos enfrentar entre todos”.

A partir de las 20 horas, quedo paralizada la actividad petrolera en un 90%, y se va a garantizar las guardias mínimas siempre y cuando las empresas de servicios, contratistas y operadoras cumplan con el plan de emergencia y generen las condiciones de higiene y prevención necesarias” puntualizó Vidal, añadiendo que “en cuanto a la operación de servicios en equipos, van a asegurar los pozos, y los que se puedan dejar terminados se hará, y después hasta nuevo aviso quedará paralizada la actividad”.

Vidal continuo diciendo: “Es importante entender el grado de seriedad de este tema, es difícil la situación, complicada, y les pido que seamos responsables. No estamos de vacaciones, es momento de quedarnos en la casa, y tomar los recaudos necesarios para evitar la propagación del coronavirus en la población” manifestó Vidal.

Pero además, Vidal dedicó unas palabras al sector empresarial, exigiendo que “seamos responsables, y no utilicemos esta situación para bajar la actividad, reducir salarios, despedir trabajadores. No es momento para que los pícaros de siempre quieran seguir haciendo lo que hicieron durante tantos años. No usen esta gran dificultad para perjudicar a los trabajadores”.

“Vamos a salir adelante. Atravesar este mal momento, depende de la colaboración de todos los habitantes de la provincia” expresó el Secretario General del sindicato petrolero.

(Fuente: Periódico Las Heras.)

