Maxia decidió suspender el servicio de transporte urbano

El asesor letrado del municipio, Dr. Cabezas aseguró que “el contrato prevé que el municipio rescate las unidades y las asigne a otra empresa para continuidad de prestación del servicio” y adelantó que se hará una denuncia penal por los términos del contrato que lesionan las arcas públicas. Convocan a transportistas locales a inscribirse para cubrir el servicio.

Esta tarde en las instalaciones del despacho de la Intendencia se llevó a cabo una conferencia de prensa, donde se dio a conocer la decisión adoptada por la empresa Maxia S.R.L. de rescindir el contrato con la Municipalidad de Río Gallegos, mediante el envío de una carta documento.

En la conferencia estaban presentes la Secretaria de Gobierno, Prof. Celina Mansilla, el Secretario de Hacienda CPN Diego Robles, el Secretario de Gestión Legal y Técnica Dr. Jorge Cabezas, la Secretaria de Coordinación Ejecutiva Claudia Picuntureo y la Directora de Tránsito Bárbara Biott,

En primer lugar Celina Mansilla, Secretaria de Gobierno del Municipio indicó “estamos sorprendidos de esta decisión y de haber recibido una carta documento, con una presunta recisión de la empresa MAXIA. Empresa con la que hemos tenido muchas dificultades en cuanto a diversos incumplimientos con respecto al contrato firmado con el municipio, por ello y ante esta situación necesitábamos dar a conocer, en principio la sorpresa y aclarar cuál es la situación en la que se encuentra la empresa con muchos incumplimientos e irregularidades respecto al contrato firmado, creemos que estamos en condiciones de empezar a decidir en función a brindar otra solución y nos encontramos con esta carta documento que nos ha sorprendido”.

CAUSALES INVOCADAS POR MAXIA

Entre los causales de la recisión de contrato que manifiesta la empresa el Secretario de Hacienda CPN Diego Robles indicó “la carta de recisión de hoy se referencia en el incumplimiento de algunos puntos que fueron notificados a esta municipalidad en una carta documento anterior, donde específicamente se refería a deudas, primero la del subsidio municipal, carta que recibimos el 15 de enero y ese subsidio y pago que se reclamaba fue pagado totalmente entre los días 17 y 22 de dicho mes, después se hacía un reclamo sobre la estructura diferencial la estructura de costos, algo de los que hemos hablado y lo hemos planteado públicamente donde nosotros hemos rechazado desde la Secretaria de Hacienda el incremento en la estructura de costos que a presentado la empresa en los meses de diciembre, enero y febrero, ellos reclaman octubre, noviembre y diciembre, vale decir que el mes de diciembre ya se había rechazado y le hemos requerido un montón de documentación anexa para poder analizar y hacer un costeo real y nunca fue remitida a esta secretaria ni a ninguna otra área del municipio, la situación con la empresa al día de hoy en lo que respecta a la deuda municipal solo se circunscribe a un saldo del subsidio correspondiente al último mes, donde el viernes hemos pagado 1.900.000 mil pesos y en la jornada tres millones de pesos a cuenta del subisido de cuatro millones, vale decir que la deuda del municipio es de un millón trescientos sesenta y ocho mil pesos, en concepto de subsidio municipal, hay una deuda de cuatro millones de pesos en lo referido a la estructura de costos referido a los meses de octubre y noviembre de la gestión anterior, donde nosotros hemos rechazado las pretenciones porque no es una deuda cierta, ya que hemos exigido la documentación correspondiente, donde no se justifica las pretención de la empresa”.

Además Robles indicó “nos sorprende esta decisión de la empresa la cual es inconsulta e improcedente de tratar de abandonar un servicio público tan importante como es el que tiene concesionado en virtud de que esta empresa recibió de manos de la gestión anterior un anticipo de subsidio primero de 21 millones de pesos y después un adicional de seis millones más, los cuales contemplan una actualización al costo del litro de gas oil que se encontraba vigente al momento de otorgamiento y al actual, si nosotros al día de hoy traemos esas deudas con el valor actual la empresa Maxia lejos de tener una posición de demanda al municipio de demanda de deuda, le debe a la municipalidad de Río Gallegos a todos los vecinos más de 35 millones de pesos, es un dato que no puede estar afuera del análisis y esta actitud unilateral de invocar causales que para nuestro juicio no se encuentran acreditados para tomar esta determinación a nosotros nos obliga una vez más a encontrar una solución de fondo para este servicio que es muy importante como para estar en manos de una empresa que no tiene la solvencia y la capacidad y la voluntad de atender la demanda de los vecinos”.

Por su parte el Secretario de Gestión Legal y Técnica, Dr. Cabezas, consultado sobre cuál será la decisión del municipio respecto a la actitud de la empresa coincidió con sus pares en sentirse “sorprendido” y sobre ello recalcó que “no estaban dadas las condiciones como para que emitieran la carta documento que recibimos hoy” y agregó a lo dicho por Robles que “también reclamaban una compensación por aumento salarial del personal de la empresa”. Destacó que “los subsidios están al día, incluyendo el mes de febrero”, al tiempo que recalcó que el contenido del contrato con la empresa es perjudicial para el municipio, por lo cual “en los próximos días vamos a estar avanzando en una denuncia penal”. En tal sentido Cabezas aseguró que en la gestión anterior no se ejercían controles adecuados, y ejemplificó en cuanto a la compensación por reestructuración de costos que por contrato requería que la empresa presentara “una serie de planillas” con todo lo que significa a los gastos de funcionamiento y que “por decirlo llanamente corría sin ningún tipo de control por parte del municipio, a partir “de nuestra gestión se comenzó a exigir que justifiquen esa estructura de costos de esas planillas”.

Recordó que el subsidio que se da por mes por cada unidad es de “273 mil pesos, de los cual reitero estamos al día”. Señaló también el funcionario municipal que “debe tener al servicio 22 unidades diarias con dos unidades de reserva, de ellas 5 deben ser 0 km., otras tantas con menos de 5 años de antigüedad y otras con menos de 10 años”, y no obstante tal compromiso “a un año de vigencia del contrato la empresa dio de baja 4 colectivos que no ha reemplazado, con lo cual presta el servicio con 18 unidades”.

GARANTIZAR EL SERVICIO

Respecto a la prestación del servicio de transporte tras esta salida de Maxia SRL, el Dr, Cabezas “el mismo contrato prevé que el municipio rescate las unidades y las asigne a otra empresa para continuidad de prestación del servicio en caso de una interrupción intempestiva”, tal como “el recurso humano”.

Por su parte, Mansilla adelantó que “en función de los usuarios y los vecinos, estuvimos pensando para garantizar el servicio, iniciamos una inscripción, vamos a iniciar un registro para todas aquellas empresas o Traffic, o personas que tengan transporte, con documentación en vigencia en el departamento Transporte Público de la Dirección de Tránsito”.

Los interesados deberán acercarse a partir de mañana 11 de marzo desde las 8 de la mañana a completar su solicitud, adjuntando copia de la siguiente documentación:

• DNI

• Libreta o certificado de matrimonio y nacimiento que la sustituyan.

• Certificado de Residencia

• Certificado Nacional de Antecedentes Policiales

• Título del auto, registrado en la ciudad, a nombre del solicitante. En caso de no contar con este requisito se inscribirá y si obtuviere la concesión tendrá 30 días para cumplirlo.

• Carnet de conducir categoría D2 o D3.

• Libreta sanitaria

• Libre de infracción del dominio y del titular de la concesión (original) expedido por el Juzgado Municipal de Faltas.

“Estamos en búsqueda de todas las posibilidades”, aseguró la Secretaria de Gobierno, “hoy la idea es registrar a los futuros transportistas”, y aclaró que se verá cómo se continua a partir de los resultados de este registro”, aseguró la funcionaria municipal.

