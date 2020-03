El MAEM con una muestra para “pensar en el otro diverso y salir de la vida de confort”

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, comunica que este sábado 7 de marzo a las 21:00, inaugura la muestra del proyecto curatorial de Julieta Barrientos en el Museo de Arte “Eduardo Minnicelli”, sito en Maipú N° 13 de Río Gallegos.

La coordinadora del Museo, Bettina Muruzábal, mencionó que se trata de la apertura de un proyecto institucional “Espacio Disponible – Poesía de lo diverso en Patagonia” que supuso una convocatoria a proyectos curatoriales.

Asimismo, la coordinadora agradeció a Marcela Arpes y Eva Llamazares con quienes compartió el rol de jurado, al tiempo que expresó que “esta muestra sintoniza con otras realidades y busca sintonizar con lo nuevo. Pero lo nuevo no desde un aspecto de arte moderno y desde el espectáculo, sino lo nuevo en cuanto a sentires y pensares”, indicó.

A lo largo de marzo, el MAEM contará “con numerosas actividades y acciones curatoriales que iremos desarrollando y revelando en el transcurso de mes y finalizará con un recital de Casandra Molinari”.

Las obras seleccionadas del patrimonio son de Claudio Gallina, Amelia Gatica, Patricia Viel, Nirvana Paz, Osvaldo Jalil. Leila Makarius, Inés Peric y Andrea Moccio.

La ganadora expresó que la invitación a participar del proyecto le pareció “súper interesante porque invitaba a un diálogo entre la colección permanente y la idea que uno tuviera”, y a tocar un tema que para ella es transversal en su vida que es la diversidad sexual, de género, de identidad, cultural, ideológica y política.

La Profesora Barrientos mencionó que pensar en el otro diverso, invita a tener otro tipo de vida y salir de la vida de confort y, sobre todo esta propuesta le interesó por su militancia transfenimista.

La muestra propone un diálogo entre las obras de la colección y entre diferentes personas de rubros muy diversos, que militan la diversidad desde sus trabajos, saberes y de su día a día; tiene presente al feminismo y a la diversidad, en sus tareas diarias. Ellos, los artistas que se sumaron al proyecto de Julieta Barrientos, fueron los que eligieron entre más de cuatrocientas obras que tiene el patrimonio del MAEM y que están digitalizadas y publicadas en su sitio web. De ahí, “mi propuesta fue que ellos debían ver en esas obras cuál invitaba a la diversidad”.

Los expositores son Sol Lalane, Ivana Valle y Casandra Molinari, Valeria Roa, Juan Infante, Silvia Saldivia, Doriana Villaruel y Sabrina Cáceres. Además, esta muestra cuenta con texto de sala de Claudio Bidegain.

“Lo diverso y diverse es una invitación al espectadora poder transitar esa vida que está repudiada”, remarcó. Continuó diciendo que lo diversx “son esas personas que no están presentes, que todavía no se pueden ver”. Esto se debe al sistema patriarcal y machita que no sale de lo heteronormado, sostuvo Barrientos.

Asimismo, dijo que existen otras formas posibles de ver el mundo. “Pensar las obras que se verán el sábado desde nuestro presente, pero buscar un diálogo con ellas desde la empatía o la contradicción y ver si esas obras e ideas fueron capaces de resistir el tiempo”, agregó.

“La muestra constará de una sala donde se expondrá instalación y dos salas de video instalación. Recordemos que la instalación es una mezcla de las disciplinas artísticas, donde se puede encontrar escultura, pintura, video, y todo es una obra en sí misma”, puntualizó.

