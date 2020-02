Se realizó un curso intensivo de Karate “Gasshuku 2020”

Entre el 2 y el 9 de febrero se realizó un curso intensivo de Karate en la ciudad de Miramar “Gasshuku 2020” “ Uno de los eventos más importantes del Karate Do Tradicional I.T.K.F. de Argentina, el Campamento Anual de verano”, destacó la sensei del Hispano Americano, Cristina Godoy, quien participó de la capacitación y rindió y aprobó el exámen para consagrarse como 2º Dan.

“Para mí, nuevamente sentimientos encontrados afloran en mi interior ya que lo vivido conmueve a cada uno de los practicantes, instructores y profesores, por lo profundo que se vive en Gasshuku. Pero esta vez había más para mi, realicé mi examen a 2do Dan; logrando un objetivo muy importante en mi vida, que es seguir creciendo y aprendiendo en mi trayectoria como alumna-instructora”.

El curso contó con varias horas de entrenamiento, aprendizaje Karate Tradcional, kumite competitivo, arbitraje. A su regreso de Miramar, Cristina Godoy, volvió a estar al frente de la Escuela de Karate del Hispano Americano con el objetivo de trabajar con sus alumnos para soñar con la participación en el próximo Panamericano 2020, que se llevará a cabo en nuestro país. Enero y Febrero: martes y jueves de 19 a 20.30hs niños de 4 a 11 años y de 20.30 a 22hs a partir de los 12 años en adelante, adolescentes y adultos; y los sábados clases generales. “Agradezco a cada persona que me apoya diariamente y alienta en la elección de mi camino amigos, conocidos, compañeros, alumnos, padres, senseis y mi familia.

Gracias a mi Sensei Sergio Romero Lopez, por todo el esfuerzo que dedicó para lograr el crecimiento de la escuela de Karate Do Tradicional en Río Gallegos y ahora en la Patagonia; también al Maestro que me enseñó la mirada del Karate más profundo y que en cada curso me ayuda en mis formas de pensar, de ver, de dar clases y de entrenar; muchas Gracias Sensei Justo Gómez por tanta dedicación, paciencia y sobre todo por su pasión por expandir las enseñanzas de nuestro ancestros y el legado de Sensei Nishiyama”.

