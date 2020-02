Miguel Jancich se presentará en el Complejo Cultural

El Gobierno de Santa Cruz a través de la Secretaría de Estado de Cultura informa que el próximo 7 de marzo, a las 23.00 hs, en el Salón Auditorio del Complejo Cultural, el prestigioso músico santacruceño brindará un recital íntimo y acústico, celebrando el décimo aniversario del lanzamiento de su disco solista “Día de irse”.

En tal sentido, Miguel Jancich explicó que “este disco solista lo realicé, hace diez años, en Buenos Aires, mientras trabajábamos en el tercer disco de la banda “Las trampas de Lily” con Ulises Butrón como productor”.

“En esa etapa, pude concretar este proyecto en un solo día, en un estudio de Lanús, pero desde entonces hasta hoy no había tenido la posibilidad de tocarlo completo y en vivo que es lo que quiero hacer para que el público riogalleguense conozca la historia de cada tema”.

En este orden, Jancich también reflexionó acerca del sacrificio de todo músico para desarrollarse en el medio local, manifestando que “grabar un disco exige tiempo, energía y, sobre todo, dinero” y que “a veces, es preciso partir y radicarse en Buenos Aires como lo hice yo durante quince años”.

“Más allá de todos estos sacrificios, si uno es artista de alma, no hay cosa que te tire atrás y, en mi caso en particular, todo lo que hice no fue por una actitud heroica, sino más bien porque no sé hacer otra cosa y nunca tuve un Plan B para la vida”, dijo mostrando su felicidad de poder compartir este recital “en Río Gallegos con mi gente, mis amigos y tantos que me abren las puertas como la Secretaría de Estado de Cultura”.

Es importante subrayar que el costo de la entrada para el recital, será un bono contribución de cien pesos e incluirá un CD de regalo.

Comentarios

comentarios