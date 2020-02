Los Antiguos celebra su historia

En el marco de los actos centrales por el aniversario de la ciudad de Los Antiguos, su intendente, y ante la presencia de intendentes santacruceños y legisladores nacionales y representantes gubernamentales, sostuvo: «no voy a bajar los brazos, que voy a luchar y gestionar para lograr conseguir lo que tanto necesitamos en pos del crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo, hoy que tenemos la posibilidad que se logró la alineación entre Nación, Provincia y Municipio, más que nunca pondré todo de mí y más, para conseguir el crecimiento y el despegue que tanto deseamos».

Se realizó el acto protocolar con motivo de celebrarse los 72° Aniversario de nuestra localidad, acompañando al Sr. Intendente Municipal Guillermo Mercado, el Secretario de Estado de Gobierno e Interior de la provincia de Santa Cruz, Marcio Domínguez; los Diputados Nacionales, Juan Vázquez y Pablo González; el Diputado por el Pueblo, César Ormeño; el Presidente del HCD, Julio Bellomo; el Juez de Primera Instancia, Eduardo Quelín; el Intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, el Intendente de Gobernador Gregores, Héctor Vidal; el Intendente de Perito Moreno, Mauro Casarini; el Intendente de Pico Truncado, Osvaldo Maimo; la Sra. Comisionada de Fomento de Lago Posadas, Mónica Sánchez; la Sra. Comisionada de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy Ana María Urricelqui; autoridades de la localidad de Puerto Santa Cruz y Las Heras; Mauricio Gómez Bull, Presidente de Vialidad Provincial; Dr. Javier de Urquiza, Presidente del Consejo Agrario Provincial; la totalidad de los concejales de Los Antiguos, y Jefes de las Fuerzas de Seguridad.

Pasaron al izamiento de las banderas, autoridades nacionales, provinciales y locales, acompañados de Sofía Illiard y Valentín Soto, antiguos pobladores, la joven profesional Romina Morton y el Sr Guillermo Cardenas empleado municipal, recientemente acogido al beneficio de la jubilación, luego, como es tradicional, se realizó la invocación de acción de gracias, a cargo del cura párroco Luis Vicego.

En el momento de homenajear a los antiguos pobladores, se reconoció al matrimonio pionero, ejemplo de esfuerzo y sacrificio: Valentín Soto e Isabel Beroiza.

El primero en dirigirse a los presentes y en representación del gobierno provincial, fue el Dr. Pablo González, ex vice Gobernador y actual Diputado Nacional, se dirigió a los presentes manifestando sentirse muy contento de estar nuevamente en el aniversario de Los Antiguos, “en estas fechas, cuando nos toca hablar, nos referimos a los sueños e ideas que tenemos para seguir hacia adelante, y nos inspiramos en los antiguos pobladores que han dedicado su vida al trabajo y al esfuerzo, hombres y mujeres que hoy hemos distinguido luego de su jubilación. Esto me hace recordar el esfuerzo que ha hecho el gobierno provincial para sostener nuestra Caja de Previsión, a pesar de las presiones en los distintos pactos fiscales. Hoy el gobierno nacional tiene una deuda de 840 millones pertenecientes a la Caja”. Y agregó: “Es meritorio destacar que hemos comenzado otra etapa, diferente a la que nos tocó pasar en donde teníamos que gestionar con funcionarios que se creían Dios”

Para finalizar Pablo González expresó. “No va a ser fácil este año, tenemos un desafío diferente: antes era luchar contra las trabas, las presiones y el ahogo. Hoy tenemos el desafío del crecimiento para que podamos darle un horizonte diferente a nuestros vecinos. No debemos olvidarnos de trabar juntos para el gasoducto, el interconectado, y para fortalecer el destino turístico. Apoyándonos también en el proyecto de las 634 hectáreas que el año pasado aprobamos en la cámara”.

Luego el Diputado Nacional Juan Vázquez también expresó unas palabras en el Acto del Aniversario de Los Antiguos: “Es un placer Poder estar acá, tengo los mejores recuerdos de este pueblo de mi juventud, hoy aún recuerdo ese 20 de septiembre del año 1987, cuando tuve que irme a Gregores a estudiar al secundario”…”Los que tenemos memoria sabemos lo que han crecidos estos pueblos, sabemos del esfuerzo de los pioneros, de lo que costó cada pequeño avance, lo que les costó criar y formar a sus hijos”. Además se refirió a su labor en la cámara de diputados, haciendo alusión a la incorporación de Pablo González y Paola Vessvessian “Hoy tengo 2 compañeros que se sumaron en mi lucha solitaria, luchando por los intereses de todos los santacruceños y la distribución equitativa de las riquezas: hoy la voz de todos los santacruceños se hace oír en Buenos Aires.”

Para finalizar, el Intendente Guillermo Mercado mediante un escrito expresó: “hoy es un día muy especial para todos nosotros los antiguenses, nuestro querido y amado pueblo cumple un año más de vida, ya 72 años de lucha, de esfuerzos, de buenas, de malas, pero siempre con la misma fuerza y tenacidad que nos caracteriza, aquella que nos enseñaran y nos legaran nuestros pioneros que sabían de esfuerzo, lucha, necesidades y como enfrentar la adversidades y transformarlas en realidades que hoy disfrutamos y son las bases fundamentales de nuestro pueblo, hoy estamos de aniversario, de celebración, de festejo porque vemos como con el apoyo de todas y todos los y las antigüenses esta presente, tenemos un pueblo que es ejemplo ante las demás localidades, sino sabremos nosotros de luchas, quien puede olvidar ese agosto del 91 donde dios nos puso una de las pruebas más grandes que como comunidad teníamos que afrontar, hoy podemos ver el resultado de esa prueba, sacamos todos juntos adelante nuestro pueblo y aun con más empuje que antes, eso, es motivo para sentirnos orgullosos de nosotros mismos”

Y agradeció: “quisiera agradecer también por la visita y el acompañamiento de las autoridades de la provincia y de las localidades vecinas hoy presentes, a ellos muchísimas gracias por estar hoy y siempre, apoyando a nuestro pueblo, a los amigos de siempre y en especial a mi pueblo gracias por estar”.

Además expreso su dolor y amor para con su mamá: “hoy podría y tendría que estar hablándoles a mis vecinas y vecinos, aquellos que me vieron, nacer, crecer, formarme como el hombre que soy hoy, y los que hicieron posible que hoy me encuentre conduciendo los destinos de mi pueblo, sé que ese, es mi deber, mi obligación política y laboral, pero justamente es que hoy más que nunca quiero a través de estas palabras hablarles desde lo más profundo de mi corazón y pedirles perdón, que ojala puedan perdonarme en esta situación y entiendan que no me siento con la suficiente fortaleza anímica como para pararme al frente de ustedes y hacer un discurso. Saben que estoy en lo personal atravesando uno de los momentos más dolorosos que le puede suceder a un ser humano, a un hijo, la perdida física de mi señora madre, de Martina, la cocinera de la Escuela 17, de la vecina, de la amiga y mujer pionera de nuestro pueblo, quien fue es y será el farol que me guio y me guiara siempre en los caminos de la vida, quien fue mi pilar en momentos difíciles, quien me enseñó a ser una persona de bien inculcándome valores, respeto, humildad y quien siempre fue mi concejera y hasta quien me daba mis buenos tirones de orejas aun ahora siendo intendente, si veía o sentía que no estaba haciendo bien las cosas, con ese amor infinito de madre, la cual tuvo que afrontar la vida sola con hijos chicos, ya que su compañero de vida y su gran amor; mi padre, también nos dejó físicamente hace muchísimos años. Ustedes la conocían, me conocen y es por ello que les vuelvo a pedir sinceramente y desde lo más profundo de mi corazón antigüense, perdón…”

Se refirió a la parte política comentando: “es justamente en este momento especial de mi vida, que quiero jurarles a mis queridos vecinos que no voy a bajar los brazos, que voy a luchar y gestionar para lograr conseguir lo que tanto necesitamos en pos del crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo, hoy que tenemos la posibilidad que se logró la alineación entre Nación, Provincia y Municipio, más que nunca pondré todo de mí y más, para conseguir el crecimiento y el despegue que tanto deseamos, concretando cada uno de los proyectos necesarios en materia de Producción, Turismo, Educación, Salud, Deporte, y en cada uno de los pilares de nuestra comunidad, no tienen que tener ninguna duda que desde el lugar que hoy me toca estar, gracias a ustedes, no voy a descansar un segundo y voy a dejar todo de mí, para lograr concretar cada uno de los objetivos que juntos nos pusimos y seguir en este camino de crecimiento y desarrollo de nuestro querido pueblo”.

Y finalizó: “así mismo quiero en estas palabras dejarles mi abrazo y saludos en este nuevo cumpleaños de nuestro amado pueblo, ya tendremos oportunidades para estar juntos como siempre, codo a codo, de frente y seguir construyendo juntos ese tan hermoso y pujante los antiguos que hoy tenemos”

