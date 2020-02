Obras para mejorar la calidad de vida de vecinos de 28 de Noviembre

Cosme Bazán aseguró que se ha dado una vuelta de página de la gestión anterior y que desde el municipio están empezando a mirar los proyectos a corto y largo plazo para 28 de Noviembre.

Con la experiencia de ya haber estado al frente del área en el municipio de Rio Turbio, el arquitecto Cosme Bazán enfrenta un nuevo desafío como si se tratara de la primera vez. Consciente de la situación de la localidad de 28 de Noviembre, asegura que dará mejor esfuerzo para generar proyectos que mejoren la calidad de vida de los vecinos

“Estamos terminado la revisación de la actuado anteriormente y todo lo que se ha observado ya lo tiene en su poder el intendente Fernando Españon y todas las cuestiones que vamos encontrando vamos derivándolas a las diferentes áreas para que terminen de resolver”, cuenta Bazán

En ese sentido aseguró que se ha dado una vuelta de página “y estamos empezando a mirar los proyectos a corto y largo plazo para 28 de Noviembre”

Respecto a las iniciativas que se podrían retomar, sostuvo que “hemos planteado un eje de trabajo con respecto a lo macro, primero con respecto a la comunicación, a como se conecta la ciudad de 28 de Noviembre con el entorno inmediato y pensando como eje de conexión fundamental la terminación de la ruta 40, sabemos que quedan 80 o 90 kilómetros y eso sería fundamental. Hablamos de la conexión vía terrestre con Rio Gallegos”

En esa línea agregó que se plantea la posibilidad de tener dos portales, uno de ingreso a 28 a Noviembre y otro se estaría pensando el lugar.

“Eso va a ser algo móvil como se ha hecho en El Calafate, que se ha ido desplazando el portal a medida que la planificación va avanzando”, explicó

En ese aspecto, especificó que se necesita de un trabajo de concientización a nivel nacional para que la ruta N40 se termine ya que sería “muy importante para la cuenca”

Sobre el basural de 28 de Noviembre y si se estarían trabajando en alternativas en ese sentido, indicó que al hacerse cargo de su función, “encontramos un basural totalmente desmadrado, que se prendía fuego, se tiraba la basura sin control y sin tener un plan de trabajo sobre esa zona.”

Agregó que “lo que tratamos en primera instancia es un trabajo a corto plazo que es remediar el tema de la basura expuesta. Primero era la idea de alejar el basural de la zona, lo cual lo hicimos y lo otro, remediar lo que ya se había hecho; entonces se fue tapando toda la basura en una zona y empezamos a compactar. Ahora hemos logrado tener una cava importante. La idea es no tirar chatarra al basural”

Consultado sobre el proyecto de remediación del rio Turbio, que también es parte de la localidad de 28 de Noviembre teniendo en cuenta los productos derivados de la actividad del yacimiento, Bazán, indicó que fue una de las “cuestiones que le he planteado al intendente ya que desde el punto urbanístico pensábamos que la ciudad de 28, le da la espalda al rio y que las aguas no estaban optimas para su uso. Haciendo un poco de historia, siempre se ha volcado desde la empresa los excedentes del lavado de carbón porque antes no existían las piletas de decantación entonces todo iba a parar al rio”

“Nosotros creemos que la empresa tendría que remediar el impacto ambiental que generó en la cuenca”, señaló Bazán

En ese sentido, explicó que está en sus planes “sentarnos con el intendente de Rio Turbio porque no solamente la empresa contamina sino también la ciudad de Rio Turbio, ya que contaminan los afluentes del arroyo Santa Flavia y el arroyo San José y Rio Turbio tira hoy por hoy las cloacas en la zona donde se unifican esas dos arroyos. Vamos a hacer el reclamo correspondiente”

“Nosotros tenemos como un eje de trabajo recuperar el rio”, sostuvo

Agregó que en un futuro se planea otro tipo de urbanización más libre.” Al generar infraestructura, vamos a generar inversión inmobiliaria al tener en esa zona un loteo diferente podremos cambiar la matriz inmobiliaria”

Sobre la entrega de tierras, explicó que “tenemos un problema importante con la gente que usurpa terrenos ilegalmente y nosotros no vamos a permitir eso. Vamos a trabajar para recuperar esos terrenos”

Especialmente se refirió a las usurpaciones cercanas al aeropuerto. “Nosotros estamos haciendo los gestiones con el intendente para recuperar esos terrenos. Nos preocupan porque están cercando el aeropuerto y hay que recuperarlo pero para eso hay que salvaguardar el entorno. Trataremos que no usurpen mas”, cerró.

(Fuente: Patagonia Nexo.)

