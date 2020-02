Bombero fue cesanteado de la Policía

Franco Alejandro Mackenzie, cabo de la Policía, fue cesanteado de la fuerza por detener a un joven, que supuestamente le habría robado su bicicleta, privarlo de su libertad, provocarle lesiones y amenazarlo. La conducta de Mackenzie para el Ministerio de Seguridad resulta totalmente contraria a lo que se espera de un buen funcionario policial, ya que debió solicitar la intervención de la dependencia que se encuentra investigando el delito y no actuar en forma directa.

Franco Alejandro Mackenzie –cabo de la Policía de la Provincia de Santa Cruz-, fue echado de la institución policial, luego de que el año pasado se le iniciara un sumario administrativo, instruidas en la División Cuartel Sexta Bomberos de la localidad de Pico Truncado.

Las actuaciones se iniciaron a raíz del parte informativo remitido por la División Comisaría Primera de Pico Truncado, informando el inicio de las actuaciones caratuladas “DIVISION COMISARIA PICO TRUNCADO S/INVESTIGA PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD, LESIONES Y AMENAZAS” elevado al Juzgado de Instrucción Nro. 1, encontrándose involucrado el Cabo de Policía Franco Alejandro Mackenzie. En razón de las lesiones de gravedad que habría presentado un ciudadano luego de ser trasladado por el cabo por una presunta sustracción de una bicicleta.

De lo actuado y de las pruebas colectadas el instructor sumarial entendió que los hechos se encuadran en falta grave, teniendo en cuenta el tiempo que el causante forma parte de esta repartición, en los cuales no puede desconocer las reglamentaciones y procedimientos vigentes y más aun no comprender la ilegitimidad de un hecho el cual está tipificado en el Código Penal Argentino, como el de privación ilegítima de la libertad y lesiones no pudiéndose comprobar las amenazas a raíz de la presentación de los citados en esta investigación.

Sumado a ello la trascendencia pública del hecho a través de los mediosde comunicación entendiendo que con su accionar afecta el prestigio de la Institución, demostrando el encartado una actitud incorrecta a su investidura.

Por lo que es de opinión del instructor sumarial, salvo el criterio de la Superioridad Policial, que la conducta del Cabo de Policía Mackenzie investigada en los presentes actuados debe ser encuadrada como falta de carácter grave.

Por lo expuesto la Institución Policial solicitó la cesantía, ya que entendieron que el encartado, se excedió en su accionar, al trasladar al ciudadano en su vehículo particular, por la supuesta sospecha de ser autor de un delito (hurto de la bicicleta) sin observar las normas vigentes.

Además, agregaron en su solicitud que no pueden permitir que un efectivo policial actué por las vías de los hechos cuando resulta ser el damnificado por la conducta antisocial de algún ciudadano ni mucho menos que atente contra su integridad física ni su libertad, incurriendo con ello en la inobservancia a los principios contemplados en el Artículo 19º Inciso a), principio de legalidad.

