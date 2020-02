El cardenal Daniel Berhouet representará al Papa en los 500 años de la Primera Misa

El Papa Francisco nombró al cardenal Daniel Fernando Sturla Berhouet, arzobispo de Montevideo (Uruguay), su enviado especial a la celebración del 500º aniversario de la primera misa en territorio argentino, que será en San Julián.

El 1º de abril de 2020 se cumplirán 500 años de la celebración de la primera misa en el territorio que tres siglos después sería la República Argentina.

Aquella misa oficiada en las costas de la bahía de San Julián (en la actual provincia de Santa Cruz) durante la expedición que lideró el navegante portugués Hernando de Magallanes, y que a su muerte comando Sebastián Elcano, siendo la primera vez que se circunnavegó el planeta.

Ya el Papa Francisco había anunciado oficialmente su decisión de no asistir al trascendente evento, argumentando otros asuntos de la agenda que le impedirán venir. Ahora se conoció quien será su enviado especial.

Se trata del cardenal Daniel Fernando Sturla Berhouet, arzobispo de Montevideo (Uruguay), cargo eclesiástico que ocupa desde marzo de 2015. Un año después, en febrero de 2015 el Papa Francisco anunció su creación como Cardenal.

El boletín del Vaticano dio a conocer que Sturla será el enviado especial del Sumo Pontífice en las celebraciones tendrán lugar en la ciudad de Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz, diócesis de Río Gallegos, del 31 de marzo al 1º de abril.

En referencia a los festejos del 1º de abril, el obispo de Río Gallegos, monseñor Jorge García Cuerva, expresó: “No puede faltar el hecho cultural celebrativo diverso, no puede faltar la expresión cultural de los jóvenes, no puede faltar la expresión cultural de la comunidad boliviana, chilena, no puede faltar la expresión cultural de la gente del norte, porque somos diversos, y más allá de que tenga fe en Jesús o no, si tenemos en cuenta que en cada hermano creado a imagen y semejanza de Dios, está Dios, entonces se tiene que sentir parte de esta fiesta”.

(Fuente: Ahora Calafate.)

