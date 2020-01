Fotógrafos y Realizadores de video se encontrarán en Santa Cruz

El Parque Patagonia será escenario natural del 2do festival de Fotografía. Es una actividad, sin costos, de la que participan capacitadores de Argentina, Chile y Uruguay. Será la segunda experiencia que concentre a quienes tienen la idea de compartir la naturaleza con los demás, mediante el fruto de su técnica, ojos y sus cámaras.

El 2do festival de Fotografía de Naturaleza se realizará del 20 al 23 de febrero, en el Parque Patagonia, más específicamente en el Portal Cañadón Pinturas, al que se accede desde la Ruta Nacional 40, a unos 54 kilómetro al sur de la localidad de Perito Moreno (Santa Cruz).

El año pasado el mismo evento concentró a más de 50 fotógrafos que llegaron desde diferentes puntos de la Patagonia.

En su segunda versión, la iniciativa ya muestra crecimientos. Este año la invitación llega también a realizadores de videos.

Siete especialistas de Argentina, Chile y Uruguay serán quienes realicen sus clases teóricas y prácticas sobre los diferentes temas.

El punto de encuentro es la Posta de Los Toldos, el hostel que se encuentra en el Portal Cañadón, y que oficia de base para la actividad de trekking por distintos senderos.

“Habrá prácticas en zonas de acampe ya que se buscan lugares que no tengan contaminación lumínica”, cuenta Walter Peña, fotógrafo residente en El Calafate, quien lleva adelante junto a miembros del Parque Patagonia, la organización de este segundo festival.

Walter cuenta cómo llegó a Parque Patagonia: “Vivo en El Calafate, acá estamos acostumbrados a los paisajes, y ni hablar en la zona de los glaciares. Mi desconocimiento me hacía pensar que en el noroeste de Santa Cruz no había mucho más, pero cuando conocí los lugares que tiene el parque, me volví loco. A los paisajes se me sumó el trabajo y la dedicación que tienen los chicos que trabajan en el Parque Patagonia. Y los fotógrafos tenemos esa cosa de compartir paisajes con los demás mediante nuestras fotos”.

Para este año se espera la llegada de la astrofotógrafa chilena Carina Letelier, y del uruguayo Matías Villegas, quienes armarán grupo de capacitación con los argentinos Facundo Escobar, Federico González, Rodrigo Terren y Melisa Quinteros.

La actividad es gratuita, solo necesita de inscripción previa en fotografiaparquepatagonia@gmail.com.

Para alojarse se puede optar por el Hostel “La Posta de Los Toldos”, en el mismo lugar dondes se van a desarrollar las actividades (Reservas: reservas@rewildingexperience.com) o en las localidades de Perito Moreno o Los Antiguos que cuentan con varias propuestas.

Los organizadores dicen que cualquier persona amante de la fotografía y el video puede participar de las clases teóricas y prácticas. “Solo tenés que ser curioso, que te guste un poco la aventura, y tener esta concepción que la naturaleza debe ser protegida y compartida”, comentó el impulsor del festival.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

20 DE FEBRERO:

16:00 Hs. Fundación Rewilding Argentina nos cuenta sobre su misión y recomendaciones de uso público.

16:30 Hs. Presentación de Fotógrafos Disertantes

17:00 Hs. Julián Olmedo – «Fotografía de Paisaje»

Receta para una buena foto de paisaje – Cantidad o calidad – Luz, paisaje y elementos – edición – Menos, es más.

19:00 Hs. Prácticas en el atardecer.

22:00 Hs. Cena.

23:00 Hs. Rodrigo Terren y Melisa Quintero – «Fotografía nocturnas, viajes y aventuras»

Fotografía nocturna del paisaje – Cómo vivir de la fotografía – Aventuras del viaje y Experiencias de la naturaleza.

00.30 Hs. Prácticas en el observatorio de estrellas.

21 DE FEBRERO

10:00 Hs. Facundo Escobar – «Arte fotográfico y edición»

Conceptos fotografía y arte fotográfico – Concepto de proyecto de fotografía – Edición: Lightroom y Photoshop (fotografías en general y de drone).

13.00 Hs. Federico González – Introducción al video.

Teoría básica sobre video – Tipos de formato – La importancia del sonido – Accesorios para grabar – Tips para la hora de grabar.

16.00 Hs. Partida a sendero “Puesto de Piedra”.

18.30 Hs. Armado de carpas.

20.00 Hs. Fogón y comienzo de cena.

22.00 Hs. Matías Villegas y Carolina Letelier – Astrofotografía.

Paisajes – la fotografía como estilo de vida.

00.00 Hs. Práctica nocturna de Astrofotografía y producciones de Lightpainting.

22 DE FEBRERO

16:00 Hs. Desarmado de Carpas.

17:00 Hs. Subida hacia Cueva de las Manos.

19:00 Hs. Guiada en Cueva de las Manos.

20:00 Hs. Partida hacia Portal La Ascensión.

22:30 Hs. Acampe de despedida y cierre.

(Fuente: Ahora Calafate.)

