Cormack: “Las paritarias libres y sin techo son nuestro punto de partida”

Así lo manifestó Pedro Cormack , secretario general de la Adosac tras conocer las declaraciones que realizara a un medio local el vicepresidente del CPE Ismael Enrique.

En este marco y luego de conocer las declaraciones del funcionario educativo Cormack al ser consultado por el portal «El Diario Nuevo Día» con relación a las paritarias remarcó: “En Santa Cruz los sindicatos no pueden validar una paritaria de ajuste, la discusión salarial en la provincia tiene que tener como punto de partida un aumento acorde al costo de vida. Lo que ha perdido el salario en relación a la inflación en los últimos años debe recomponerse de manera urgente. Resulta preocupante que la conducción de CTERA aplauda el aumento del incentivo docente, cuando no sólo es una cifra en negro, sino que además no la cobran todos los docentes. Ni todos los activos y menos nuestros docentes jubilados”, declaró.

“Paritarias libres y discusión salarial sin techo, ese debe ser el punto de partida. La discusión se tiene que hacer respetando el salario en blanco, lo cual implica también defender nuestra obra social y a la caja de previsión, sin achatamiento de escalafón que vulnere nuestra carrera docente desde el punto de vista salarial”, dijo el sindicalista.

“También creo que algunos sectores sindicales de la educación sobrevaloran la cláusula gatillo creyendo que es la panacea del trabajador. Sobran ejemplos en diferentes provincias donde se impulsó este mecanismo y los acuerdos salariales junto a su aplicación fueron vergonzantes. Si en Santa Cruz tenemos la mejor composición del salario del país (que no significa el más alto) no es gracias a una herramienta que en varias provincias utilizan discrecionalmente los gobiernos ajustadores”, reflexionó.

“La clase política siempre encuentra razones para ajustar, nunca hay recursos para los trabajadores y siempre hay responsables de las crisis que no son ellos, por supuesto. Veremos en éstas paritarias cuál es el nivel de solidaridad con los trabajadores, digo solidaridad porque saben cómo se pronuncia el término pero no como se aplica”, disparó.

“Las paritarias deben hacer foco en recomponer el salario de todos los trabajadores de Santa Cruz, creo que en eso todos los sindicatos estamos de acuerdo, la única y gran diferencia es que algunos creemos en la lucha y otros en arrodillarse para rendir obediencia a sus patrones”, sentenció.

Otras problemáticas

Acerca de las problemáticas que aquejan al sector que representa Cormack aseveró: “Se debe restituir el trabajo de las subcomisiones que permitan una labor conjunta en pos de las problemáticas que atraviesan a la educación santacruceña, mientras el gobierno crea que el docente no es un sujeto crítico sino un sujeto peligroso será muy difícil pensar una educación transformadora en nuestra provincia”, recalcó.

Y continuó: “Insistiremos con la misma fuerza para derogar la resolución del presentismo (Res 066). Si quieren discutir el ausentismo no tenemos problema en dar el debate, pero deberán sentarse en una mesa de diálogo con una genuina búsqueda de consensos, sin autoritarismo y soberbia que empantanan toda posibilidad de acercamiento o de construcción de acuerdos. De la misma manera seguiremos denunciando la ilegalidad de los sumarios a los Vocales electos de la Junta de Clasificación Inicial, que confirman la anterior hipótesis…la persecución por sobre el diálogo”, denunció.

Infraestructura escolar

Finalmente y con relación a las declaraciones de funcionarios del CPE sobre la “inversión” en infraestructura remarcó: “El gobierno debe presentar un plan de obra para tener escuelas seguras y habitables que puedan funcionar durante todo el año sin que la comunidad educativa (docentes, padres y alumnos) sea la única preocupada y ocupada por las condiciones de trabajo en un espacio vital para el proceso de enseñanza y aprendizaje”, finalizó.

(Fuente: El Diario Nuevo Dia.)

