Jairo Gordillo reclama al IDUV la devolución de su casa

Para ello este jueves, en horas de la mañana se encadenó frente a las oficinas del edificio para obtener alguna respuesta.

Hace seis meses aproximadamente alquiló la vivienda con domicilio en barrio Los Pinos y había sido «desadjudicado» en octubre pasado.

En diálogo con Gordillo, comentó que «es la casa es de mis padres, hemos vivido allí desde que se otorgó, hace 27 años». Indicó que «siempre se pagó, y que de hecho las cuotas están abonadas hasta mayo 2020».

«Decidimos alquilar esta casa por una situación de emergencia, porque mi padre tiene una enfermedad oncológica y está en Mar del Plata, mientras que mi madre por problemas familiares esta en Tucumán donde reside mi abuela. Como la casa quedó deshabitada decido alquilarla para ayudarlos», contó Jairo.

«Luego de los dos primeros meses de haber pagado el alquiler, el inquilino no me paga más porque habla con María Ester Labado, y ella le dice que no me pague más el alquiler porque esas casas no se pueden alquilar, y todos sabemos que en la ciudad hay un montón de casas adjudicadas y alquiladas», relató Gordillo y cuestionó que «lo extraño, que en dos meses salga una desadjudicación y las cuotas sigan llegando a nombre de mi padre».

Más allá de eso, Gordillo lo que cuestiona además es que en el contrato de alquiler que él realiza con el inquilino quien le salió de garante es Vanina Segovia, que sería empleada en el IDUV de Pico Truncado, «ahijada política de María Ester Labado», dijo y agregó: «hay algo muy turbio».

Ante esta situación, Jairo Gordillo se mantenía encadenado en el IDUV hasta que le brinden una respuesta. «Necesito que me devuelvan la casa», exclamó. «Quisimos pagar la totalidad de la deuda que queda de la casa para terminar de pagarla, que son 40 mil pesos, y Maria Ester Labado no me dejó; significa que el 90 por ciento de la casa ya está pagada, la casa la ampliamos con garaje, otra habitación, es injusta esta desadjudicación. Tenemos casas usurpadas y ese tema no se resuelve».

Jairo se encuentra sin trabajo hace dos años. Se supo que presentó un recurso de amparo a Rio Gallegos para que se solucione su situación pero aún no se han obtenido respuestas.

«Voy a volver todos los días hasta que me devuelvan la casa», culminó.

Irregularidades

Por otro lado, consultada la referente del IDUV Caleta Olivia, María Ester Labado, explicó que «detectamos irregularidades en muchas viviendas, no solamente en esa; son viviendas que mantienen deuda y que sus adjudicatarios no residen en las mismas».

El procedimiento, según lo dicho por Labado es hacer un oficio policial para constatar quien vive, desde y cuando y porqué. Se realiza una visita y luego, ese informe se envía a Gallegos y desde allá se procede a la desadjudicación.

«En el caso de Gordillo la irregularidad está comprobada, y él tiene derecho de realizar un recurso de amparo para exponer su situación ante Río Gallegos y desde allá responderán».

Labado aclaró que no es el único caso de desadjudicación en la localidad. «Estamos actuando con las denuncias que recibimos y debo decir que en Caleta Olivia ya hay unas 19 desadjudicaciones por alquiler de viviendas del IDUV que no están en regla».

(Fuente: LVN.)

