Picuntureo: «Los cargos políticos se van con los cambios de gestión»

La Secretaria de Coordinación Ejecutiva Claudia Picuntureo, habló tras el reclamo de los ex funcionarios de la gestión saliente de Roberto Giubetich. Indicó que quienes ocupan estos puestos de trabajo durante una administración municipal abandonan el puesto en el recambio de autoridades.

En un contexto adverso en cuanto lo económico para el Municipio de Río Gallegos, surgió en los últimos días un reclamo de cargos políticos que reclaman estabilidad laboral en la planta permanente de la comuna. Se trata de casos que ingresaron laboralmente con la gestión del ex intendente Roberto Giubetich (2015-2019) y que debían abandonarlos con el cambio de administración. Si bien los mismos fueron pasados a la planta permanente (el caso de casi 82 personas), lo cierto es que fue a través de un decreto reservado firmado por el anterior Jefe Comunal. Por esto, se consideró desde la gestión actual como no valido el reclamo. “Los cargos políticos se van con los cambios de gestión”, apuntó la secretaria de Coordinación Ejecutiva Claudia Picuntureo.

“Cuando asume una nueva administración en la Municipalidad, los cargos políticos que toman el puesto laboral tienen conocimiento que no se da una estabilidad laboral, sino que cuando el Intendente termina su mandato, deben abandonarlos” argumentó la Secretaria de Coordinación.

Hizo hincapié en que se trata de un reclamo que no tiene sustento, en cuanto no cumple con los instrumentos legales pese a la movida del anterior Intendente del pase a última hora de los cargos a planta. Cabe señalar que días atrás se filtró el decreto, donde daban a conocer que los pasaban a categoría 10, algo completamente irregular y en que reiteradas ocasiones se indicó desde la Intendencia que será verificado y puesto a consideración.

En este sentido, Picuntureo cuestionó que el reclamo de los ex funcionarios se realice al actual intendente Pablo Grasso, siendo que desde un principio el reclamo se lo deberían realizar al ex Jefe Comunal Giubetich y que de por si no tiene sustento.

