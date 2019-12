YCRT: En Río Turbio levantan las protestas hasta el Año Nuevo

El listado dice que son 630. Mujeres y varones que no llegan a los 30 años y buscan una oportunidad en YCRT. La empresa del carbón está virtualmente paralizada y con ella, todo el movimiento de las comunidades de la Cuenca. Levantaron las medidas después de una charla con Atanacio Pérez Osuna. Retomarán el año que viene.

Un día después de la Navidad, los hombres y mujeres que integran el grupo de desocupados que reclaman una oportunidad en YCRT, la única mina de carbón a manos del Estado Nacional, decidieron levantar las protestas, despejando rutas y accesos a la administración.

El compromiso de hacerlo surgió después de una reunión que mantuvieron sus voceros con el ex intendente de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna, que este sábado fue puesto en prisión domiciliaria luego de haber cumplido más de un año en el penal de Ezeiza.

Antes de eso, los desocupados habían logrado que, después de un mes de protestas, el Concejo Deliberante de Río Turbio y el de 28 de Noviembre sesionaran para manifestar su postura en el conflicto.

En ese contexto, el interventor de Cambiemos en YCRT, Omar Zeidán y el senador macrista, Eduardo Costa, fueron declaradas personas no gratas.

Quince días después de la asunción de Alberto Fernández, todavía no fueron designadas las nuevas autoridades de la empresa del carbón, que durante la era Cambiemos paralizó su proyecto de la termoeléctrica y puso a la Cuenca como punto de partida de uno de los golpes más duros de la alianza neoliberal contra Santa Cruz, con cientos de despidos atados a un preventivo de crisis del que nunca salió, sino hasta que, por la ventana y a días de terminar el gobierno, hicieron entrar a unas 400 personas.

Ahí está la clave del reclamo: en el grupo de desocupados, vecinos y vecinas de las comunidades del carbón, hijos e hijas de jubilados de las minas, aseguran que los contratados provienen de otras localidades e incluso otras provincias. ¿Es ilegal? No, lo que probablemente no sea es justo.

Pablo Aguilera, vocero del grupo, le dijo a La Opinión Austral que “los chicos decidieron tomarse un respiro y esperar una respuesta, que, si bien no es concreta, ya hay algo charlado y eso nos da la posibilidad de no molestar a la comunidad”.

Aguilera confirmó que se reunieron con Pérez Osuna, que fue interventor de YCRT hasta diciembre de 2015, y que el dirigente peronista les prometió que después del Año Nuevo habrá una reunión en la que definirán cómo seguir.

“Somos 630 personas en el listado, pero hay una depuración que hay que hacer. No todos son de la Cuenca”, aclaró después el vocero sobre los chicos y chicas que tienen entre 20 y 28 años, la mayoría con hijos e hijas, que “están desocupados, no tienen changas. Vos sabés cómo está la situación en la provincia y más con Cambiemos, que quedó mucha gente sin laburo. Está muy complicado, si la única fuente laboral que tenés es YCRT y no hay movimiento”.

En Turbio aseguran que el interventor, que el mismo día que el grupo de desocupados tomó la ruta complementaria Nº 20 fue a agradecerle al presidente por su ‘apoyo’ y hoy es persona no grata, no apareció más por el pueblo.

No hubo ni entonces ni ahora explicación ni audiencia con los autodenominados ‘NyC’, un término que refiere a los ‘nacidos y criados’ del lugar.

“¡Qué va a andar por acá ese! Si lo llegan a ver los chicos… está desaparecido”, comenta Aguilera, que reconoció que para la Navidad las mujeres del grupo en situación urgente tuvieron asistencia del Municipio.

Mientras tanto, aquellos 400 nuevos contratos que se dieron antes de la retirada de Cambiemos están sin cumplir funciones en la mina. Muchos porque directamente son cargos ‘políticos’ que no van a Río Turbio y los demás porque la empresa está en stand by por decisión de los gremios, que aguardan la llegada de las nuevas autoridades. Sobre eso, el más absoluto silencio.

(Fuente: La Opinión Austral.)

