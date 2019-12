CRiGal Desarrollo festejó el campeonato del Torneo “Día del Petróleo”

Con el primer puesto en el Torneo de Básquet en silla de ruedas por el “Día del Petróleo”, que se disputó durante el fin de semana pasado en la Escuela N° 731 de Comodoro Rivadavia, el equipo de CRiGal Desarrollo cerró el año.

“La organización fue fantástica”, destacó el entrenador del club santacruceño Luciano Dalla Fontana a La Opinión Austral.

El certamen, en el que también participaron Ave Fénix de Ushuaia, Armadillo de Coyhaique y Unión Comodorense, fue una presentación de lo que será la Liga Patagónica de Básquet en silla de ruedas que iniciará en 2020. “Las delegaciones fueron tratadas como verdaderos atletas, el Ente Autárquico Comodoro Deportes coordinó con Panamerican Energy una organización que rondó la perfección, fuimos alojados en hoteles cuatro estrellas totalmente accesibles, se realizó una clínica muy linda donde compartí la ponencia junto a Laura Pagola, que es clasificadora de la Federación Argentina de Básquet Adaptado (FABA). El torneo se desarrolló de manera impecable, con un streaming que cubrió Panamerican Energy”, detalló.

Sobre la experiencia, comentó: “Nos tocó pasar momentos realmente impecables. Los atletas tuvieron un espacio para contar sus historias de vida y, sobre todo, se vio mucha juventud. CRiGal obtuvo el primer puesto al ganarle la final a los Armadillos de Coyhaique, y Luciano Andrade fue elegido el mejor jugador del torneo, cerró un año brillante porque terminó primero en los Juegos Evita en atletismo en Sub 18, básquet es Sub 16, por eso Santa Cruz no pudo presentar equipo. Fantástico todo, creo que fue ejemplar y para imitar lo que hizo el Ente Autárquico de Comodoro coordinando con el sector privado para que nada pueda salir mal. Ejemplar”.

“Fue un sacrificio enorme de los atletas, de los papás de los atletas más chicos. Si bien se lo comentamos al secretario de Deportes saliente, no logramos que entre bajo ninguna órbita de presupuesto, lo costeamos entre todos. Quiero agradecer el gran descuento que nos hizo la empresa Cooperativa Sportman para podernos presentar en Comodoro Rivadavia, fue un viaje muy largo porque fuimos en coche de línea, pero todo salió bien, valió la pena tanto esfuerzo”.

En este contexto, añadió: “Quiero agradecer a Etap que nos trasladó las sillas, ya que en el colectivo de línea no se puede llevar tanto bulto, la empresa Etap nos llevó las sillas hasta Comodoro y se comprometió a traerlas”.

Hacia 2020

Con la participación en el torneo, CRiGal cerró el 2019. “Veremos cómo se encara el año que viene, fue un año muy difícil, donde tanto Juan Soto como yo tuvimos un desgaste muy importante con las autoridades del deporte de la provincia, en donde la relación no fue buena, un año de mucho desgaste, ahora a descansar y ver cómo se encara el año 2020. El balance fue excelente, CRiGal volvió al podio, consigue un primer lugar y veremos cómo encara el año que viene”.

(Fuente: LOA.)

Comentarios

comentarios